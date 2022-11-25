Євросоюз виключив російський газ зі спільних закупівель: де братимуть паливо

Країни ЄС зобов'язані купувати за новим механізмом 13,5 млрд кубометрів газу для заповнення сховищ 2023 року.

Міністри енергетики країн Європейського союзу на засіданні 24 листопада в Брюсселі погодилися виключити російський газ із контрактів на спільні закупівлі.

Про це йдеться в заяві Єврокомісії за підсумками зустрічі міністрів.

Обсяг спільних закупівель наступного року має становити не менше 15% обсягу газосховищ країн-членів — 13,5 млрд кубометрів. Чиновники вважають, що європейські країни закуповуватимуть газ на міжнародному ринку та відмовляться від постачання блакитного палива з Росії.

"Країни-члени особливо наголосили, що російський газ буде виключений зі спільних закупівель", — зазначили чиновники.

Нові заходи, як зазначили в Єврокомісії, підвищать солідарність країн за надзвичайної ситуації і дефіциту газу, а також обмежать волатильність цін на енергоресурси.

ЄС найме посередника для розрахунку сукупного попиту й пошуку газових пропозицій на світових ринках. Країни-члени ЄС зобов'яжуть компанії використовувати послуги посередника, щоб довести обсяг газу, що закуповується, до 15% від їхніх зобов'язань щодо заповнення газосховищ.

Другий етап передбачає право компаній купувати газ через платформу індивідуально або спільно у виробників або постачальників газу, пояснила комісія.

Зазначимо, що, за даними Bloomberg, постачання російського зрідженого газу в жовтні цього року наблизилися до рекордного обсягу. Експорт сировини зріс на 1,1% у річному вимірі — до 2,9 млн тонн.

Напередодні єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон повідомила, що Європейський Союз повністю замінив весь дефіцит російського газу зрідженим природним газом (ЗПГ) і газом з інших джерел.

Через війну Росії проти України держава-агресорка назавжди втратила статус провідної енергетичної держави.

Тарифи на газ і план "Б" від влади: Україна готується до зими

Читайте також: