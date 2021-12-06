Євровалюта стане інакшою: банкноти змінять свій зовнішній вигляд

Розробка нового дизайну паперових євро повинна завершитися до 2024 року.

Європейський центральний банк має намір до 2024 року завершити процес консультацій із громадянами з приводу нового дизайну банкнот євро.

Про це йдеться в опублікованому в понеділок, 6 грудня, пресрелізі ЄЦБ.

“Через 20 років настав час переглянути зовнішній вигляд наших банкнот, щоб зробити їх більш підходящими для європейців будь-якого віку та походження", - цитують у повідомленні президентку ЄЦБ Крістін Лагард.

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Попередньо ЄЦБ проведе консультації із європейськими громадянами — спеціальні фокус-групи збиратимуть думки людей з усієї єврозони щодо можливих тем для майбутніх банкнот євро.

Сучасний дизайн банкнот євро заснований на темі "епох та стилів", представленій вікнами, дверними отворами та мостами.

Короткий список нових тем повинна обрати спеціальна консультативна група, в яку увійдуть по одному експерту від кожної країни єврозони. Вони представляють різні галузі - історію, природничі та соціальні науки, образотворче мистецтво та технології.

"Банкноти євро нікуди не подінуться. Вони є відчутним і видимим символом того, що ми разом у Європі, особливо за часів кризи, і на них, як і раніше, є великий попит”, - наголосила у повідомленні Крістін Лагард.

Нагадаємо, Національний банк України випустив пам’ятні банкноти номіналом 20 і 200 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України. Єдиною їх відмінністю стала нанесена на лицьовому боці айдентика до святкування 30-тої річниці Незалежності України.

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