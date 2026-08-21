YouTube різко підвищив ціни на Premium в Україні: скільки тепер коштує передплата

YouTube / © Getty Images

Реклама

YouTube почав попереджати українських користувачів про нові ціни на передплату Premium. Вартість зросла одразу для кількох тарифів, а сімейний план тепер коштує удвічі дорожче.

На офіційній сторінці YouTube Premium уже вказані оновлені ціни.

Реклама

Індивідуальна передплата коштує 179 грн на місяць, хоча раніше за неї потрібно було платити 99 грн.

Реклама

Ще відчутніше змінилася вартість сімейного тарифу. Його ціна зросла зі 149 до 299 грн на місяць. У межах такого плану до передплати можна додати до п’ятьох членів сім’ї.

Не оминули зміни й студентів. Для них місячна плата за Premium становить 109 грн проти попередніх 59 грн.

Як зазначило видання Mezha, підвищення вартості може бути пов’язаним з розширенням YouTube Premium Lite — дешевшої версії платної передплати. Сервіс уперше запустили в березні 2025 року в обмеженій кількості країн, а тепер платформу планують поширити на всі регіони, де доступний звичайний Premium. До цього переліку входить і Україна.

Скільки Premium Lite коштуватиме для українців, поки невідомо. У США, наприклад, тариф пропонують за 7,99 долара на місяць.

Реклама

Водночас дешевша передплата має суттєві обмеження. Вона не включає YouTube Music та частину функцій стандартного Premium. Зокрема, реклама може залишатися під час перегляду Shorts, прослуховування музики, а також пошуку й перегляду сторінок на YouTube.

Нагадаємо, раніше YouTube почав тестувати у США нову систему штучного інтелекту для перевірки віку користувачів. Алгоритм аналізуватиме історію переглядів відео та на підставі цих даних визначатиме, чи є глядач повнолітнім.

Новини партнерів

Новини партнерів