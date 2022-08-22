Юристи розповіли, що чекає на боржників з "комуналки" після воєнного стану

В Україні під час війни заборонили нараховувати штрафи за несплату комуналки.
Багато українців за 6 місяців накопичили борги за послуги житлово-комунального господарства. Утім, погасити заборгованість все ж таки доведеться.
Про це пише biz.today.ua з посиланням на юристів.
Після скасування воєнного стану громадянам доведеться заплатити за комуналку, але без штрафних санкцій.
"Хоча на час дії військового стану заборонені будь-які штрафні санкції через неможливість сплати комуналки, обов'язок сплати комунальних послуг не скасовувався. Тобто, після закінчення військового стану погасити заборгованість все ж таки доведеться, однак без нарахування штрафних санкцій за заборгованість", - зазначили юристи.
Юристи нагадали, що український уряд ухвалив постанову, за якою заборонено:
- нараховувати та стягувати недотримання, здійснювати інфляційні нарахування, проценти річних через заборгованість, утворену за неповне та/або несвоєчасне внесення населенням плати за ЖКП;
- припиняти чи обмежувати надання послуг ЖКГ через борги.
Експерти зауважили, якщо українці не проживали у своєму будинку чи квартирі понад 30 днів і у них відсутні лічильники обліку, можна не сплачувати за комунальні послуги (виняток – постачання теплоенергії), якщо документально підтвердити свою відсутність.
Також можна не платити за комунальні послуги, якщо вони надавалися не в повному обсязі або неякісно.
До слова, воєнний стан нардепи подовжили щонайменше до 21 листопада.
Нагадаємо, Рада заборонила примусово стягувати борги за комірне.
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