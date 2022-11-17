З 26 спроби Фонд гарантування вкладів зміг продати будівлю банку «Аркада» – прес-служба

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) повністю розрахується з кредиторами банку «Аркада» - громадянами та бізнесом, окрім колишніх власників фінустанови та пов’язаних осіб. Це стало можливим завдяки продажу майнових прав на будівлю центрального офісу банку «Аркада» по вул. Ольгинська за 351 млн грн", - ідеться в повідомленні.

У Фонді гарантування нагадують, що об’єктом продажу стала не нерухомість, а майнові права (фактично право повернути актив через суд), через виведення активу з балансу банку напередодні його банкрутства.

Так, у серпні 2019 року пов’язана з банком «Аркада» компанія «Будеволюція» отримала кредит у фізичної особи на 260 млн грн. У заставу за цим кредитом з невідомих причин було надано будівлю центрального офісу банку «Аркада», вартість якої становила третину активів фінустанови. Через неповернення коштів кредитор у липні 2020 року забрав заставу та перепродав, а в серпні банк було визнано неплатоспроможним.

Фонд гарантування з метою захисту прав кредиторів намагався повернути актив ще до визнання банку неплатоспроможним – звернувся до суду після зміни власника нерухомості у державному реєстрі речових прав, залучивши третьою стороною Національний банк, оскільки банк «Аркада» на той час ще був платоспроможним.

Вдруге Фонд звернувся до суду вже після запровадження тимчасової адміністрації та визнання угоди про заставу будівлі нікчемною, а також подав заяву до правоохоронних органів. Проте суд неправомірної угоди не скасував, а звернення до правоохоронних органів за два роки не дали результату.

Якби чергова, 26-та, спроба продати актив стала невдалою, Фонд через ризики прийняття судом негативного рішення міг втрати актив з імовірністю 99,9%, свідчить історичний досвід виведення з ринку 100 банків у кризу 2015 - 2017 років. Покупець отримав право відстоювати актив у суді, а Фонд – кошти на розрахунки з усіма кредиторами у сумі 351 млн грн, які вже надійшли на рахунок банку «Аркада».

Як повідомлялось, Фонд гарантування з березня 2021 року здійснив 25 спроб продати майнові права на будівлю центрального офісу банку «Аркада», проте покупців не було. Торги 10 жовтня були анонсовані на сайті Фонду гарантування у вересні та відбулись на майданчику Prozorro.Продажі за участі трьох потенційних покупців. У ході торгів першу ставку у 301 млн грн було збільшено до 351 млн грн. Найвищу ціну запропонувало ТОВ «Системойлінженерінг».

Банк «Аркада» було віднесено до категорії неплатоспроможних на підставі рішення Національного банку України від 25 серпня 2020 року.