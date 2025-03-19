З дизельного палива на газ: PepsiCo Україна розпочала проєкт у логістиці

PepsiCo Україна впроваджує проєкт з перевезень продукції власного виробництва, замінюючи дизельні вантажівки новими на CNG паливі (Compressed Natural Gas, Стиснений природний газ). Цей пілотний проєкт із переходу на блакитне паливо є частиною глобальної всебічної трансформації бізнесу компанії PepsiCo - pep+ (PepsiCo Positive), в центрі якої знаходиться сталий розвиток.

Компанія вже успішно протестувала вантажівки на CNG-паливі в Київському регіоні, здійснюючи перевезення молочних продуктів ТМ «Слов’яночка», «Марійка», «Чудо» та дитячого харчування «Агуня». Вони наразі обслуговують маршрути в радіусі 400 кілометрів від CNG-заправок партнерської мережі УКРАВТОГАЗ». Наступним етапом розвитку проєкту став запуск перевезень за маршрутом Київ-Миколаїв, протяжністю близько 500 кілометрів, у березні цього року.

Інноваційний проєкт реалізується завдяки трьохсторонньому партнерству - PepsiCo Україна, логістичного партнера компанії Milk Service та ДП «УКРАВТОГАЗ».

"Вантажівки на CNG-паливі зменшують викиди CO₂ у порівнянні з дизельними," — пояснює Антон Сірик, директор компанії Milk Service. "Крім того, вони демонструють вищу технічну надійність завдяки відсутності сполук у природному газі, що пошкоджують каталізатор. Це подовжує термін служби двигуна та його компонентів на 30-40%."

З боку УКРАВТОГАЗ» також відзначають екологічні та економічні переваги нового палива: "CNG майже не виробляє твердих часток та забезпечує чистіше згоряння. Українські логістичні компанії вже проявляють підвищений інтерес до цього виду транспорту, оскільки це дозволяє одночасно знизити витрати на паливо та зменшити негативний вплив на довкілля", — зазначає Довгаль Костянтин, директор ДП «УКРАВТОГАЗ».

У PepsiCo Україна підкреслюють, що пілотний проєкт з переходу на газові вантажівки спрямований на зміни в українській логістиці.

"У 2021 році ми запровадили нову систему керівних принципів, яка спрямовує нашу роботу в PepsiCo: трансформація нашого бізнесу через PepsiCo Positive," — говорить Андрій Марченко, керівник департаменту первинної доставки і транспорту PepsiCo Україна. "Це не просто бізнес-стратегія, а трансформаційний шлях у всіх наших операціях: від виробництва до маркетингу та дистрибуції. Цей проєкт не лише сприяє підвищенню ефективності, це важливий крок у розвитку сталих транспортних рішень у нашій операційній діяльності в Україні".

Довідка: pep+ - це стратегічна всебічна трансформація, що ставить сталий розвиток і людський капітал у центр того, як PepsiCo створюватиме цінність і зростання, працюючи в планетарних межах та надихаючи на позитивні зміни для планети і людей.