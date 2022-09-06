Від наступного року українці зможуть самі відкладати гроші на майбутню пенсію

Відповідний проєкт закону № 7722 про казначейський пенсійний план зареєструвала Верховна Рада.

Законопроєкт має на меті від 1 січня 2023 року надати громадянам України можливість формувати добровільні особисті пенсійні накопичення, за рахунок яких вони в майбутньому отримають додаткове джерело пенсійних виплат, що певною мірою покращить їхнє забезпечення у старості.

Планується, що облік учасників казначейського пенсійного плану здійснюватиме Мінцифри, а управління активами - Казначейство.

Взяти участь у добровільній накопичувальній системі може виключно фізична особа, якій на дату укладання договору ще не виповнилося 65 років. Розмір накопичувального внеску визначається самим платником накопичувального внеску та є необмеженим. Для накопичувального внеску створюється індивідуальний пенсійний казначейський рахунок.

«Запровадження казначейського пенсійного плану поступово приводитиме до підвищення рівня соціального захисту людей пенсійного віку, залучення потужного внутрішнього довгострокового інвестиційного ресурсу, що сприятиме збільшенню інвестицій у національну економіку», — йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

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