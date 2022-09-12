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Від наступного року в Україні змінюються умови виходу на пенсію за віком: як саме

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Від наступного року в Україні змінюються умови виходу на пенсію за віком: як саме

Пенсія у 2023 році

Щоб зараз вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати 29 років стажу. Від 2023 року стажу потрібно буде ще більше.

Тривалість страхового стажу, який дає право на вихід на пенсію у 60 років, з кожним роком зростатиме на один рік до 2028 року. 2028 року, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати стажу не менше 35 років.

Щоб вийти на пенсію у 60 років у цьому році, потрібно мати 29 років стажу, а щоб вийти на пенсію у 60 років 2023 року, пенсіонер повинен буде мати 30 років стажу.

Що робити громадянам, які не накопичили необхідну кількість стажу для виходу на пенсію у 60 років

  • Громадяни, які не встигли або не змогли накопичити достатню кількість стажу для виходу на пенсію у 60 років, зможуть вийти на пенсію у 63 роки за умови наявності стажу не менше за 20 років.
  • Українці, які змогли накопичити від 15 до 20 років стажу, зможуть піти на заслужений відпочинок у 65 років.
  • Якщо трудовий стаж менше за 15 років, українці, які досягли 65 років, замість пенсії зможуть отримувати соціальну допомогу від держави за умови, що після 65 років у пенсіонера дохід буде меншим, ніж прожитковий мінімум.

Розв'язати проблему з нестачею страхового стажу можна таким чином:

  • якщо є час, офіційно працевлаштуватися, щоб накопичити стаж,
  • якщо є кошти, можна добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду,
  • можна просто докупити недостатній стаж за ціною в 44% мінімальної зарплати за кожен місяць.

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Дата публікації
Перегляди
5284
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