Від наступного року в Україні змінюються умови виходу на пенсію за віком: як саме

Щоб зараз вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати 29 років стажу. Від 2023 року стажу потрібно буде ще більше.

Тривалість страхового стажу, який дає право на вихід на пенсію у 60 років, з кожним роком зростатиме на один рік до 2028 року. 2028 року, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати стажу не менше 35 років.

Щоб вийти на пенсію у 60 років у цьому році, потрібно мати 29 років стажу, а щоб вийти на пенсію у 60 років 2023 року, пенсіонер повинен буде мати 30 років стажу.

Що робити громадянам, які не накопичили необхідну кількість стажу для виходу на пенсію у 60 років

Громадяни, які не встигли або не змогли накопичити достатню кількість стажу для виходу на пенсію у 60 років, зможуть вийти на пенсію у 63 роки за умови наявності стажу не менше за 20 років.

Українці, які змогли накопичити від 15 до 20 років стажу, зможуть піти на заслужений відпочинок у 65 років.

Якщо трудовий стаж менше за 15 років, українці, які досягли 65 років, замість пенсії зможуть отримувати соціальну допомогу від держави за умови, що після 65 років у пенсіонера дохід буде меншим, ніж прожитковий мінімум.

Розв'язати проблему з нестачею страхового стажу можна таким чином:

якщо є час, офіційно працевлаштуватися, щоб накопичити стаж,

якщо є кошти, можна добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду,

можна просто докупити недостатній стаж за ціною в 44% мінімальної зарплати за кожен місяць.

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