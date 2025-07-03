З початку року ДТЕК інвестував майже 3 млрд грн в український вуглевидобуток

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«Компанія ДТЕК Енерго вклала 2,9 млрд гривень власних коштів в українські шахти з початку 2025 року. Вкладені кошти дозволяють підтримувати необхідні для роботи теплової генерації запаси палива, а також продовжувати посилено готуватися до зими», - йдеться в ньому.

Зазначається, що з початку року шахтарі компанії ввели в роботу 7 нових вугільних лав.

«Ми підтримуємо високий рівень інвестицій у наші вуглевидобувні підприємства, щоб забезпечити ритмічну роботу шахт та видобуток вугілля. Бо маємо бути певні, що генеруючі потужності забезпечені паливом для покриття літніх піків споживання електроенергії та майбутнього опалювального сезону, який розпочнеться вже за лічені місяці», - підкреслив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

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Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК Ріната Ахметова інвестував в український вуглевидобуток понад 21 млрд грн.

Кошти були спрямовані на проведення та ремонт капітальних гірничих виробок, комплектацію вугільних лав, оснащення шахт прохідницьким устаткуванням, підземний шахтний транспорт та проєкти підтримки виробничих потужностей.