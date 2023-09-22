З початку вторгнення Росії нелегальний ринок тютюну почувається краще - дослідження

Після початку повномасштабного вторгнення Росії умови для розвитку нелегального ринку тютюну лише покращилися, а заходи, яких вживають державні органи для боротьби з цим явищем, є малоефективними.

В результаті втрати державного бюджету від функціонування тіньового ринку тютюнових виробів продовжать залишатися високими -- якщо в 2022 році вони оцінювалися в 19,1 млрд грн, то 2023-го можуть сягнути 22 млрд грн. Про це йдеться у дослідженні «Нелегальний ринок тютюнової продукції в умовах повномасштабної війни: виклики та загрози», яке напередодні представив Український інститут майбутнього.

Причинами зростання нелегального ринку автори називають невідповідність між рівнем оподаткування та доходами населення, мінливість та непрогнозованість регуляторної політики, невідповідність покарання масштабам нелегальної діяльності, зокрема, відсутність координації серед правоохоронних органів щодо боротьби з контрабандою і контрафактом. А відповідальність за незаконне виготовлення та збут сигарет неспівмірна з фінансовою вигодою для організованих злочинних груп, що обумовлює низьку результативність боротьби з виробниками та «великими» постачальниками незаконної продукції.

Згідно з дослідженням, після вторгнення Росії різко зросла частка тютюнової продукції, нелегально виробленої в Україні: контрафакту (підробок) та сигарет без акцизних марок із маркуванням Duty Free або для експорту, які незаконно реалізуються на внутрішньому ринку без сплати податків. У 2022 році частка такої продукції на ринку зросла до 11,7% всього обсягу ринку.

Серед рекомендацій експертів -- затвердження нової Стратегії протидії незаконному обігу підакцизних товарів, яка має передбачати запровадження зваженого підходу до питання підвищення акцизів з урахуванням динаміки доходів та купівельної спроможності населення.

Крім того, автори вважають, що слід створити ефективний єдиний центр, який відповідатиме за координацію роботи різних правоохоронних органів, залучених до протидії незаконному виробництву та обігу підакцизної продукції, посилити відповідальність порушників у сфері незаконного обігу підакцизних товарів та впорядкувати сфери відповідальності різних правоохоронних органів, залучених до розслідування таких справ.

Попри ухвалення закону про заборону виробництва в Україні сигарет з маркуванням Duty free на час воєнного стану, слід ухвалити рішення, яке дозволить вирішити цю проблему і після його завершення.

На думку авторів, потрібне посилення контролю за імпортом і обігом тютюнової сировини, а також обладнання для виготовлення сигарет, а також спрощення та систематизація процедури блокування каналів розповсюдження нелегальної продукції через інтернет і посилення контролю за зберіганням та знищенням конфіскованої тютюнової сировини, тютюнових виробів та обладнання.