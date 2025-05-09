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З полонених росіян хочуть стягувати податки в бюджет України
Кабмін працює над законопроєктом, який зобов’яже російських полонених платити податки з їхніх зарплат.
Кабінет Міністрів 9 травня схвалив законопроєкт, який встановлює оподаткування доходів російських військових у полоні.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Законопроєкт передбачає сплату військовополоненими податків на:
доходи фізичних осіб;
військовий збір.
Також пропонується визначити військовополонених окремою категорією фізичних осіб — нерезидентів України згідно з Женевською конвенцією (від 12.08.1949) та Додатковим протоколом до Женевських конвенцій (08.06.1977).
Також пропонується передбачити, що податкові агенти (табори для тримання військовополонених, установи виконання покарань та слідчі ізолятори) у податковому розрахунку будуть відображати загальну суму нарахованих доходів військовополонених та загальну суму утриманого з них податку.
Раніше Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, чи очікувати підвищення податків в Україні.
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