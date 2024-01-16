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З резервного фонду бюджету виділили понад 790 млн грн на зміцнення обороноздатності – Шмигаль

З резервного фонду бюджету виділили понад 790 млн грн на зміцнення обороноздатності – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Додаткові кошти розподілять військові підрозділи на нагальні потреби.

Уряд виділив з резервного фонду державного бюджету 792 млн грн на зміцнення обороноздатності України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.  

За його словами, додаткові кошти розподіляються військовими підрозділами на нагальні потреби – закупівлю боєприпасів, тепловізорів, дронів.

"Ідеться про додаткове фінансування для кожної бригади (пропорційно до сплаченого у грудні ПДФО – податок на прибуток або на доходи)", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, Шмигаль повідомив, коли і наскільки зростуть пенсії українців.

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