З Росії виводять гроші: відтік капіталу від початку року зріс майже у чотири рази

З Росії виводять гроші: відтік капіталу від початку року зріс майже у чотири рази

Від початку 2022 року іноземні кампанії через вторгнення РФ до України почали виводити свої капітали.

З держави-агресорки почали вивозити гроші. Так, відтік капіталу з РФ у першому кварталі 2022 року збільшився до $64,2 млрд, порівняно із $17,5 млрд за аналогічний період минулого року.

Також читайте Російські окупанти створюють для українців штучні умови та змушують виїжджати до РФ - Геращенко

Про це повідомляє російський "Комерсант" з посиланням на центральний банк держави-окупантки.

Відтік капіталу з РФ в 2021 році становив $72,6 млрд. Від початку 2022 року іноземні кампанії через вторгнення РФ до України почали виводити свої капітали. Через це російський центрбанк обмежив виведення коштів.

"Профіцит поточних операцій у першому кварталі 2022 року зріс у 2,6 раза, до $58,2 млрд. У першому кварталі 2021 року цей показник становив $22,5 млрд. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі Росії за підсумками кварталу становило $66,3 млрд, що у 2,6 раза більше, ніж у результаті аналогічного періоду 2021 року. Тоді цей показник становив $25,8 млрд", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перший за століття зовнішній дефолт РФ виглядає фактично неминучим. Західні аналітики припускають, що він може настати протягом 12 місяців, про це свідчить дослідження ICE Data Services.

Читайте також: