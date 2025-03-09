З'явилися нові подробиці щодо збою в платіжних системах України

В Україні фіксують проблеми з MasterCard, Visa продовжує працювати без перебоїв
Платіжна система Visa спростувала інформацію про можливі збої та підтвердила стабільну роботу своїх сервісів.
Про це пише ЄП.
"У зв'язку з розповсюдженням інформації у ЗМІ про перебої в безготівкових оплатах повідомляємо, що проблеми в обробці платежів на стороні Visa відсутні", - йдеться у повідомленні.
Представники компанії Visa заявили, що її система обробляє всі транзакції українських користувачів без перебоїв і в повному обсязі. Водночас у службі підтримки Monobank зазначили, що проблеми з транзакціями спостерігаються тільки у карт MasterCard.
Окрім того, у Monobank повідомили, що наразі спостерігаються складнощі в роботі платіжної системи Mastercard, що призводить до проблем з переказами, скасування операцій та оплатами картками цієї системи.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 9 березня стався масовий збій у роботі Visa та Mastercard. Фахівці вже займаються проблемою.
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