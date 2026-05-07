Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
1 хв

За 4 місяці 2026 ДТЕК вклав 5 млрд грн у підготовку ТЕС та шахт до наступної зими

За чотири місяці 2026 року компанія ДТЕК інвестувала 5 млрд грн у підготовку теплоелектростанцій та вугільних шахт до проходження літніх піків споживання та наступної зими.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«За попередніми даними, у січні–квітні 2026 року ДТЕК Енерго інвестував близько 5 млрд грн у підготовку до літніх піків споживання та наступного опалювального сезону. Основну частину коштів компанія спрямувала на ремонтну кампанію та відновлювальні роботи після ворожих атак, а також на підтримку надійнішої роботи теплової генерації та вугільних підприємств», - йдеться в ньому.

Зазначається, що під час минулого опалювального сезону ТЕС ДТЕК зазнали 11 масованих атак, які призвели до значних руйнувань. 

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС компанії зазнали понад 220 атак.

«Ми продовжуємо відновлення нон-стоп, тому що масштаби пошкоджень залишаються безпрецедентними. Відновлення ТЕС після обстрілів триватиме весь 2026 рік і надалі. Наше завдання незмінне — якнайшвидше відновлення потужностей, щоб українці залишалися зі світлом і теплом, а енергосистема була стійкішою, особливо у періоди пікових навантажень», — зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК Ріната Ахметова спрямував понад 49 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій, підтримку роботи шахт та машинобудівних заводів.

