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ТСН у соціальних мережах

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За 5 місяців 2025 року ДТЕК вклав 3,2 млрд грн у відновлення ТЕС для підготовки до зими

За 5 місяців 2025 року компанія ДТЕК інвестувала 3,2 млрд грн у відновлення та ремонти теплоелектростанцій для підготовки до наступного опалювального сезону.

За 5 місяців 2025 року ДТЕК вклав 3,2 млрд грн у відновлення ТЕС для підготовки до зими

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«У січні–травні 2025 року ДТЕК Енерго інвестував близько 3,2 мільярда гривень у ремонти та відновлення теплоелектростанцій, що зазнали серйозних руйнувань через масовані ракетні атаки.», - йдеться в ньому.

Зазначається, що це вже близько 90% суми, яка була інвестована в ремонти ТЕС за весь минулий рік.

«Наші енергетики щодня відновлюють не лише станції, а й ритм життя міст і сіл. Електрика — це основа всього, і ми робимо все, щоб генерувати її навіть у найважчі моменти», — зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова інвестував у ремонти ТЕС після обстрілів 3,6 млрд грн. Ще 7,5 млрд грн було спрямовано у підтримку українського вуглевидобутку.

Дата публікації
Кількість переглядів
27
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