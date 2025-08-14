- Дата публікації
Категорія
Гроші
За 7 місяців ДТЕК виготовив 1,4 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку
За сім місяців 2025 року машинобудівники ДТЕК виготовили 1,4 млн запчастин для забезпечення стабільного вуглевидобутку.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
Зазначається, що в січні — липні цього року машинобудівники виготовили та відремонтували 1 992 одиниці гірничо-шахтного устаткування, серед яких — чотири нових комбайни для проведення гірничих виробок.
Окрім того, машинобудівники підтримали потреби шахтарів, виготовивши 1,4 млн запчастин та комплектуючих.
«Машинобудівники ДТЕК Енерго продовжують бути надійною опорою у забезпеченні українських шахт важливим обладнанням. Завдяки їхній роботі вугледобувні підприємства можуть надійніше працювати, підтримувати видобуток, а енергетики – впевненіше проходити літні пікові навантаження та готуватися до найближчого опалювального сезону», — зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.
Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував майже 3 млрд грн в забезпечення стабільного вуглевидобутку.