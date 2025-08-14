За 7 місяців ДТЕК виготовив 1,4 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що в січні — липні цього року машинобудівники виготовили та відремонтували 1 992 одиниці гірничо-шахтного устаткування, серед яких — чотири нових комбайни для проведення гірничих виробок.

Окрім того, машинобудівники підтримали потреби шахтарів, виготовивши 1,4 млн запчастин та комплектуючих.



«Машинобудівники ДТЕК Енерго продовжують бути надійною опорою у забезпеченні українських шахт важливим обладнанням. Завдяки їхній роботі вугледобувні підприємства можуть надійніше працювати, підтримувати видобуток, а енергетики – впевненіше проходити літні пікові навантаження та готуватися до найближчого опалювального сезону», — зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував майже 3 млрд грн в забезпечення стабільного вуглевидобутку.