За цей тиждень є нові санкційні кроки від Канади та США - Зеленський

Загальна тенденція на посилення санкцій збільшуватиме для держави-агресора ціну за терор проти українців, зазначив президент.

За цей тиждень є й нові санкційні кроки від Канади та Сполучених Штатів.

Важливе рішення ухвалила Швейцарія – щодо підтримки сьомого санкційного пакету ЄС.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 6 серпня.

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"Загальна тенденція на посилення санкцій залишається незмінною й надалі збільшуватиме для держави-терориста ціну за цей терор, терор проти нашого народу", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії обов'язково буде. Однак навряд чи в цьому пакеті санкцій буде ембарго на російський газ.

Сильні результати ЗСУ та нова зброя від США – звернення Зеленського за 6 серпня

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