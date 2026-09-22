За чотири роки війни ДТЕК працевлаштував майже 6 тис. переселенців на підприємствах теплової енергетики

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Про це повідомили в ДТЕК.

Зазначається, що значна частина переселенців раніше не працювала в енергетиці чи вугільній галузі, тому необхідні професії вони опановували безпосередньо на підприємствах у філіях Академії ДТЕК. Навчання включає теоретичну та практичну підготовку, а для окремих професій — роботу з VR- та цифровими симуляторами.

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Серед працевлаштованих переселенців — понад 500 жінок, які пройшли двомісячне навчання та почали працювати на підземних роботах у межах програми залучення жінок до гірничих професій.

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Компанія також допомагає новим працівникам із житлом. Йдеться про тимчасове розміщення в гуртожитках та на власних об’єктах відпочинку, часткову компенсацію оренди житла, підйомні кошти та матеріальну підтримку.

Пошуком вакансій та супроводом переселенців займається Центр працевлаштування ДТЕК Енерго. Лише протягом 2026 року за його допомогою на підприємства компанії залучили 1,5 тис. працівників.

«Ми даємо людям не просто роботу, а точку опори: професію, стабільний дохід, житло і громаду, де можна відновити нормальне життя», — зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Працівники також отримують офіційне працевлаштування та соціальний пакет, а для працівників критичної інфраструктури передбачена можливість бронювання.

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Раніше ДТЕК Ріната Ахметова представив перший в Україні інструмент з підбору вакансій для ветеранів з інвалідністю.

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