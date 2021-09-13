За день газ в Європі здорожчав до 755 доларів: чи є ризики для України

За день газ в Європі здорожчав до 755 доларів: чи є ризики для України

Україні може загрожувати дефіцит газу вже цієї зими.

За день 13 вересня газ на торгах в Європі встановив чотири цінових рекорди – жовтневий ф'ючерс вже складає 755 доларів за тисячу кубометрів. Ще зранку 13 вересня ціна газу на хабі TTF в Нідерландах (ф’ючерси на жовтень) дісталася позначки 726 доларів за тисячу кубометрів. Так, за день ціна підвищилася на 29 доларів.

Про це свідчать дані сесії лондонської біржі ICE.

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Наразі рівень запасів газу в підземних сховищах ЄС становить 70%. Це на 16% нижче середнього за останні п'ять років показника. Україна споживає третину імпортного газу, відповідно зростання цін у Європі провокує зростання і у нас.

Нагадаємо, основною причиною зростання ціни на газ в Європі є те, що найбільший імпортер «Газпром» обмежив постачання через Україну та Польщу і розпочав відбір газу зі сховищ задля виконання своїх контрактних зобов’язань. Через обмеження транзиту газу до країн Європи через українську газотранспортну систему зі сторони «Газпрому» Україні може загрожувати дефіцит газу вже найближчим часом.

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