За два роки кількість працюючих українців в Польщі збільшилася: чому їдуть та скільки заробляють

За два роки кількість працюючих українців в Польщі збільшилася: чому їдуть та скільки заробляють

Восени Польща відчувала гострий дефіцит працівників, що пов’язано з активним відновленням економіки.

У жовтні у Польщі працевлаштували рекордну кількість іноземців, більшість з них – українці. 636 тис. громадян України – працівників і власників фірм - сплатили страхові внески. Це на 23,8% більше, ніж 2 роки тому, коли ще не було пандемії.

Про це повідомляє компанія з міжнародного працевлаштування Gremi Personal з посиланням на дані Фонду соціального страхування Польщі.

За рік кількість українських трудових мігрантів збільшилася на 19,2%. Хоча число легально працюючих українців у Польщі є рекордним, проте все одно бракує робочих рук. Восени Польща відчувала гострий дефіцит працівників, що пов’язано з активним відновленням економіки.

"Цього року ми бачимо, що попит на працівників збільшився на 90%. Робочі руки потрібні на підприємства харчової та переробної промисловості, виробництво пластмасових виробів і особливо в логістичну галузь, яка зараз переживає бум.

Згідно з даними дослідження аналітичного центру Gremi Personal, 80,6% українців їдуть працювати в Польщу через вищі зарплати, ніж в Україні.

"Чи будуть українці і далі обирати Польщу як країну трудової міграції залежатиме від того, чи спростять процес працевлаштування і запропонують вищі зарплати західні сусіди Польщі", - стверджує генеральний директор Gremi Personal Томаш Богдевич.

Нині на польських фабриках і заводах можна заробити 25-40 тис.гривень і вище. Від Нового року у Польщі зросте мінімальна погодинна ставка оплати праці. Це означає, що в середньому українці зароблятимуть в Польщі на 2 тис.грн. більше.

Які умови насправді польські роботодавці пропонують українським заробітчанам

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