Гроші
183
1 хв

За які купюри по 50 грн нічого не купиш в магазинах

Через застарілий дизайн і сильну зношеність НБУ ухвалив рішення вилучити купюри з обігу.

Анастасія Павленко
Купюри втратили платоспроможність

Деякими купюрами розплатитися за товари і послуги українці не можуть. Такі гроші вважаються недійсними, оскільки втратили статус платіжного засобу. Йдеться про 50 грн зразка 1992 року.

Грошима не можна розплатитися у торгових мережах чи за послуги. Натомість дійсними є банкноти 50 грн зразка 2004 та 2019 років, зазначили в НБУ.

Зазначимо, станом на травень 2026 року недійсними вважаються паперові номінали 1, 2, 5 та 10 грн усіх зразків. Їх замінили монетами аналогічної вартості.

Раніше повідомлялося, що в Україні відбулося суттєве скорочення рівня фальшивих купюр. Зменшення відбулося майже втричі порівняно з 2024 роком.

Найчастіше в обігу виявляли фальшиві купюри номіналом 500 гривень — вони становили близько 80% від усіх вилучених підробок. Далі йдуть 200 гривень — 13%. Інші номінали — 20, 50, 100 і 1000 гривень — разом становили лише 7%.

Фахівці зазначають, що переважна більшість підробок припадала на банкноти старих зразків, випущених у 2003–2007 роках, зокрема 500 гривень зразка 2006-го.

