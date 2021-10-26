За місяць понад 100 тисяч грн: працівникам яких сфер в Києві платять найбільше

За місяць понад 100 тисяч грн: працівникам яких сфер в Києві платять найбільше

Також високі зарплати у представників робітничих професій.

У Києві найвищі зарплати отримують працівники ІТ-сфери, їм платять від 40 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київського міського центру зайнятості.

Також читайте Нововведення від податкової для українців: через зарплати в конвертах не можна буде купити авто і будинок

Зазначається, що середній розмір зарплати у вакансіях столиці становить 10,4 тисячі гривень, що майже удвічі менше, ніж середня офіційна у Києві - 20,4 тисячі гривень. У центрі зайнятості кажуть, що праця окремих категорій працівників оплачується значно вище середнього рівня.

Зокрема у сфері ІТ-технологій найбільше заробляють фахівці з розроблення комп’ютерних програм - 110 тисяч гривень на місяць. Надалі перелік із вакансіями і зарплатами серед "айтішників" має такий вигляд:

фахівці з розроблення та тестування програмного забезпечення - 72 тис. грн/міс

інженери з програмного забезпечення комп’ютерів - 58 тис. грн/міс,

аналітики комп’ютерних систем - 54 тис. грн/міс,

інженери з комп’ютерних систем - 48 тис. грн/міс,

аналітики консолідованої інформації - 47 тис. грн/міс

інженери-програмісти - 45,5 тис. грн/міс.

Також серед високооплачуваних професій - менеджери різних напрямів, яким пропонують зарплату 34,5 - 36,5 тис. грн, менеджерам з маркетингу платять дещо менше - 25 тис. грн, в аналітиці (банківській діяльності) заробляють 25 тис. грн та аналітиці - 24 тис. грн.

Також читайте Середня зарплата від початку року зросла майже на 22%: де українці заробляють найбільше

Далі у переліку за рівнем оплати праці представники робітничих професій. Столичні роботодавці шукають рихтувальників кузовів на зарплату в середньому, 40,5 тис. грн, зварників, - 32,5 тис. грн, електромонтажників - 24 тис. грн, газорізальників - 23,5 тис. грн, арматурників - 23,5 тис. грн, монтажників - 22,5 тис. грн, бетонярів - 22 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні середня заробітна плата у серпні 2021 року склала 13 997 гривень. Це на 348 гривень менше порівняно з липнем - 14 345 гривень.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Вищі зарплати красивішим: чи доплачують українцям за зовнішність

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання