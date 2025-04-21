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За незламність бізнесу: СЕО Метінвесту названо одним з найкращих керівників України
Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков посів друге місце у рейтингу 50 найкращих керівників українських компаній за версією журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».
Також він отримав здобув нагороду в спеціальній номінації рейтингу — «Лідер незламного бізнесу».
50 найкращих CEO України визначало експертне журі та редколегія журналу. Їх оцінювали за досвідом у галузі, антикризовими навичками, впровадженням інновацій, лідерським потенціалом і здатністю управляти змінами.
Очолив рейтинг СЕО корпорації «Біосфера» Андрій Здесенко. А до трійки лідерів увійшов генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
Повномасштабна війна стала найважчим випробуванням для українського бізнесу. Сьогодні виживання та розвиток компаній — це не лише про фінансову стійкість, а й про адаптивність та відданість їхніх керівників.
Від початку повномасштабного вторгнення Метінвесту довелося ухвалювати складні оперативні рішення.
Підприємства у Маріуполі та Авдіївці зупинили роботу, а через блокування портів були зруйновані логістичні шляхи. Це потребувало негайного перегляду всіх операційних процесів.
Метінвест оперативно адаптував виробничі процеси до умов війни, зробив основним каналом перевезень залізницю, а також порти Румунії та Польщі. Після відкриття морського коридору з одеських портів почали використовувати і цю можливість.
Зараз, попри виклики, компанія має статус найбільшого експортера. За підсумками 2024 року загальний обсяг експорту й продажу залізорудної сировини становив понад 12 млн тонн.
«Ми повноцінно повернулися до програми підвищення операційної ефективності. Наприклад, переналаштували бізнес-процеси на використання власної сировини. І за більшістю показників — а саме технічних, технологічних і виробничих — ми повернулися до найкращих результатів 2020-2021 років. Ми значно знизили собівартість продукції, і попри падіння цін у 2024-му за перше півріччя наш результат перевищив показник першого півріччя 2023-го», — каже Риженков.
Сьогодні активи компанії у Кривому Розі, Запоріжжі та Кам’янському продовжують працювати. У 2024 році виробництво Групи Метінвест збільшилося одразу в кількох категоріях: залізної руди — на 42%, чавуну — на 3%, а сталі — на 4%.
За три роки війни компанія спрямувала понад 8,4 млрд грн на допомогу Україні, з яких 4,4 млрд грн пішли на підтримку захисників у межах проєкту Сталевий Фронт. Серед основних напрямів: забезпечення армії обладнанням, амуніцією і технікою, розвиток тактичної медицини та створення ліній оборони.
Також Метінвест продовжує системно наповнювати державний бюджет. Лише у 2024 році Метінвест сплатив майже 20 млрд грн податків, що робить компанію одним із найбільших платників податків у країні та важливою економічною опорою держави під час війни.
Нагадаємо, Метінвест Ріната Ахметова включили до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти в Україні. Також компанія розробила проєкти післявоєнного відновлення промисловості на 8 млрд євро: до їх реалізації компанія приступить відразу після перемоги.