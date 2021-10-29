За останні роки суми зросли у 8 разів: на рахунках ФОПів суттєво побільшало грошей

За останні роки суми зросли у 8 разів: на рахунках ФОПів суттєво побільшало грошей

Це свідчить про довіру до банків.

На рахунках ФОПів суттєво побільшало грошей. За даними Опендатабот, за останні роки суми зросли у 8 разів.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 29 жовтня.

Так, зазначається, що тільки за поточний рік загальний розмір підвищився до майже 60 мільярдів гривень. Для порівняння, у 2012 році ФОПи на рахунках зберігали до 4 мільярдів гривень.

Експерти переконані, що тенденція до збільшення сум на рахунках підприємців свідчить про довіру банківській системі та вихід підприємницької діяльності з тіні. Також показники свідчать і про збільшення підприємців. За даними фахівців, щомісяця кількість ФОПів в Україні збільшується на 7 тисяч. Загалом у нас активні майже 2 мільйони підприємств.

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