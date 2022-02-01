За підсумками 2021 року "Метінвест" сплатив до бюджетів усіх рівнів посади 52,7 млрд грн податків та зборів

За підсумками 2021 року "Метінвест" сплатив до бюджетів усіх рівнів посади 52,7 млрд грн податків та зборів

Минулий рік став рекордним за сумою виплачених податків за всю історію існування "Метінвесту".

Група компаній "Метінвест" з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств в 2021 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд грн податків і зборів, що в 2,4 рази більше, ніж в 2020 році.

Про це повідомив прес-служба компанії.

"Минулий рік став рекордним за сумою виплачених податків за всю історію існування "Метінвесту". Цьому посприяли сприятлива ринкова ситуація і підвищення операційної ефективності компанії. Як один з найбільших платників податків в країні ми раді зробити свій внесок у підтримку економіки країни, здоров'я і добробуту українців під час пандемії коронавірусу", – прокоментував генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Зокрема, з цієї суми податок на прибуток склав майже 33 млрд грн, що більш ніж у шість разів перевищує позаторічний показник, а єдиний соціальний внесок досяг 5,7 млрд грн, що на 10% більше порівняно з 2020 роком. Податок на доходи фізичних осіб при цьому склав 5,2 млрд грн, що на 11% більше аналогічних виплат 2020 року.

Водночас плата за користування надрами зросла на третину по відношенню до позаминулого року – до 2,9 млрд грн, розмір виплат екологічного податку склав 894 млн грн, а плата за землю – 857 млн грн.

Нагадаємо, в 2020 році "Метінвест" збільшив виплату податків і зборів на 5% в порівнянні з 2019 роком – до 22,1 млрд грн. При цьому за 15 років роботи група компаній перерахувала до бюджетів усіх рівнів 165 млрд грн.

Ще на початку поширення коронавірусу "Метінвест" відмовився від податкових канікул, наданих бізнесу. Сума податків, виплачених підприємствами групи до місцевих бюджетів у пільговий період, перевищила 50 млн грн (податок на землю та податок на нерухомість). Це також дозволило містам забезпечувати лікарні всім необхідним, виплачувати зарплату працівникам комунальних підприємств і проводити протиепідемічні заходи.