ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
1 хв

За півроку ДТЕК інвестував 7 млрд гривень в підготовку до наступної зими

З початку року компанія ДТЕК інвестувала майже 7 млрд гривень в підготовку до наступного опалювального сезону. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

За півроку ДТЕК інвестував 7 млрд гривень в підготовку до наступної зими

Зазначається, що компанія продовжує безперервну ремонтну кампанію на теплоелектростанціях. Зокрема, за півроку на ці роботи було спрямовано вже близько 4 млрд грн — більше, ніж за весь 2024 рік. «Це дозволяє готувати генеруючі потужності до зими та підтримувати надійність енергосистеми», - підкреслили в ДТЕК.

Водночас триває посилена підготовка українських шахт. Власні інвестиції компанії у вуглевидобуток з початку року склали 2,9 млрд грн. Завдяки цьому за перше півріччя шахтарі ДТЕК Енерго ввели в роботу 7 нових вугільних лав, забезпечуючи теплову генерацією паливом.

Машинобудівні підприємства компанії також активно працюють для підтримки шахт. У першому півріччі 2025 року вони виготовили та відремонтували 1 707 одиниць гірничо-шахтного обладнання, серед яких — 4 нові прохідницькі комбайни, а також 1,2 мільйона запчастин і комплектуючих.

«Наші енергетики, ремонтники, шахтарі і машинобудівники продовжують посилено працювати, щоб забезпечувати українців електрикою, особливо, в літні піки споживання, та закладаючи надійнішу основу для роботи теплової генерації впродовж наступного опалювального сезону. Бо електрика — це не лише світло, а основа життєстійкості країни», — наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова спрямував 3,6 млрд грн - на відновлення ТЕС і 7,5 млрд грн - на підтримку українського вуглевидобутку.

Дата публікації
Кількість переглядів
74
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie