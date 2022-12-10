За рік ціни на продукти зросли на понад 26%: у Мінекономіки назвали причини стрибка

В Україні споживчі ціни в листопаді зросли на 26,5% в порівнянні з листопадом минулого року. Головною причиною стала руйнація енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

"Ускладнення зберігання продуктів харчування та руйнація об’єктів АПК у сфері тваринництва суттєво позначилися на прискореному зростанні цін за групою продуктів харчування, що подорожчали на 4,2% у жовтні, та на 0,5% у листопаді", - повідомила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

У листопаді здорожчали яйця - на 10,6%, молоко та молочні продукти - на 2,9-2,4%, риба та продукти з риби - на 2%). Тим часом на 6,9-1,1% зменшилася вартість фруктів, продуктів переробки зернових, свинина, овочі, цукор.

"Також стримуючий інфляцію вплив мала фіксація обмінного курсу гривні та зовнішні чинники: відносна стабільність цін на продовольство на світових ринках, помірний тиск з боку цін на ринку палива", - йдеться в повідомленні

В міністерстві наглошують, що наслідки руйнації енергетичної інфраструктури з точки зору цінової динаміки збільшують вартість витрат на виробництво товарів та послуг через необхідність швидкої заміни централізованих джерел постачання енергії на локальні (переважно генератори). Крім іншого, ускладняється логістика та система збереження товарів, що швидко псуються.

"Вважаємо, що за підсумком року споживча інфляція, як ми і прогнозували, не перевищить 30%", - заявила перша віцепрем’єрміністерка - міністрерка економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, в Україні вперше від початку війни рівень споживчої інфляції сповільнився. Показник зменшився від 26,6% у жовтні до 26,5% у листопаді у річному вимірі.

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