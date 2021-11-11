За рік суми в платіжках українців зросли на понад третину

Водночас заборгованість за комуналку складає понад 61 млрд гривень.
За рік суми в платіжках українців зросли більш ніж на третину.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 11 листопада.
За даними Держстатистики, у вересні за житлово-комунальні послуги українцям нарахували 11 мільярдів гривень. Це майже на три мільярди більше, ніж за аналогічний період у минулому році.
Натомість борг українців зменшився на понад 2%, порівняно із серпнем. Нині ж заборгованість за комуналку складає понад 61 млрд гривень.