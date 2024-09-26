За рік вартість картоплі зросла майже на 150%: ціни можуть ще більше підскочити

Зокрема, нардеп Дмитро Соломчук попередив, що навесні 2025 року ціни на картоплю можуть значно зрости.

В Україні стрімко зростають ціни на картоплю. До прикладу, вартість овочу на найбільшому гуртовому ринку с/г продукції на Заході України "Шувар" у Львові складає 17,3 грн/кг. Це аж на 147% більше, ніж ціна минулого року, яка в цей час становила 7 грн/кг.

Про це розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович, передає AgroPortal.ua.

За її словами, є ймовірність, що в найближчий місяць ціни на картоплю можуть зрости через збільшений попит на тлі зменшення пропозиції ранньої картоплі та переходу до збирання пізніх сортів.

"Серед головних факторів, що можуть вплинути на подорожчання, – погодні умови (особливо в разі затяжних дощів під час збирання врожаю), а також зростання витрат на енергоносії та логістику", – прогнозує Тетяна Попович.

Народний депутат Дмитро Соломчук попередив, що навесні 2025 року ціни на картоплю можуть значно зрости.

За його словами, через відсутність якісного насіннєвого матеріалу, погодних умов та подорожчання засобів захисту рослин, фермери отримали не якісний врожай.

"На жаль, найбільший відсоток картоплі заражений, багато дрібної та деформованої. А от товарної для продажу в торгових мережах, а також для закладки в професійні овочесховища – мізерна кількість, її майже немає", – каже нардеп.

За його прогнозами, враховуючи дефіцит в Україні професійних овочесховищ довгого зберігання, проблеми з енергетикою, дефіцит товарної картоплі – ціни на картоплю зростуть.

"Швидше за все, навесні українці, в кращому випадку, зможуть купувати якісну картоплю не нижче 25 грн за 1 кг", – припустив депутат Соломчук.

Те, що картопля цього року не дуже якісна, підтверджує і фермер з Волині Григорій у коментарі "Суспільне Луцьк".

"То тільки ще починається ціна... Багато цього року хробака є в картоплі, то через це буде і ціна. Картопля вродила, а він (хробак - Ред.) називається дротяник. Беруть багато: по 5-7 сіток беруть. На зиму вже, як сьогодні не заготовлять, то завтра вже буде більша ціна. Торік була 10, 9, 8 гривень", — сказав фермер.

Раніше повідомлялося, що в Україні різко підскочила ціна на моркву.

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