За скільки можна купити кімнату в київському гуртожитку: ціни на нерухомість у серпні

Столичні гуртожитки — за скільки можна купити кімнату

На тлі постійно зростаючої вартості нерухомості в Києві, кімнати в гуртожитках залишаються одним із найдоступніших варіантів житла. Для багатьох покупців, особливо студентів, молодих сімей та внутрішньо переміщених осіб, це єдина можливість мати власну площу в столиці.

Середні ціни на кімнати в гуртожитках Києва: від чого вони залежать

За даними аналітичних порталів нерухомості, станом на серпень 2025 року середня ціна кімнати в гуртожитку Києва коливається в діапазоні від 9 000 до 15 000 доларів. Вартість залежить від кількох ключових факторів, серед яких найвагомішими є:

Місце розташування. У спальних районах, як-от Святошин, Дарниця чи Троєщина, ціни починаються від 8 500 доларів. Тоді як у районах, ближчих до центру (Шевченківський, Голосіївський), ціни можуть сягати 18 000 доларів і більше.

Правовий статус будівлі . Найбільш цінні та дорогі — кімнати в гуртожитках, які були приватизовані або передані у комунальну власність. Вони мають чіткий юридичний статус, що значно полегшує оформлення угоди. Наприклад, у Дарницькому районі приватизована кімната площею 13-18 кв. м може коштувати від 12 000 до 18 000 доларів.

Зручності та стан. Наявність власного санвузла, міні-кухні чи свіжого ремонту суттєво підвищує вартість. Кімнати з такими зручностями можуть бути на 20-30% дорожчими. Найдешевші варіанти (близько 7 000 доларів) — це, як правило, малометражні кімнати в старих будівлях з невизначеним юридичним статусом.

Які кімнати продають найбільше

Найбільше на ринку представлено кімнат площею від 12 до 18 квадратних метрів у так званих «секційних гуртожитках» радянського типу. Такі об’єкти користуються стабільним попитом, адже вони є найдоступнішими. Також існують пропозиції у гуртожитках сімейного типу з покращеним плануванням, які є привабливими для молодих пар.

Попри стагнацію ринку, попит на кімнати залишається на стабільному рівні, що пояснюється обмеженим вибором альтернативних варіантів житла. Однак, як зазначають експерти, покупці стають обережнішими. Багато хто не готовий інвестувати в об’єкти з «сумнівною юридичною історією» і вимагає повного пакета документів.

Юридичні ризики та особливості покупки кімнат в гуртожитках

Купівля кімнати в гуртожитку несе певні ризики, які необхідно враховувати. Серед найпоширеніших:

Невизначений статус. Кімната може не мати окремого кадастрового номера, що ускладнює перереєстрацію.

Право власності. Важливо переконатися, що продавець дійсно має право власності на об’єкт. Деякі гуртожитки можуть належати підприємствам або відомствам, що унеможливлює їхній продаж.

Сусідські конфлікти. Життя в гуртожитку часто пов’язане з різноманітним соціальним оточенням, що може створювати дискомфорт.

Перед оформленням угоди юристи рекомендують ретельно перевірити право власності на кімнату та будівлю, її статус як житлового фонду та наявність дозволу на відчуження. Також варто уточнити, чи можлива реєстрація нового власника, оскільки це часто регламентується внутрішніми правилами.