За три роки ДТЕК може додати 1,5 ГВт "зеленої" генерації для підсилення енергосистеми – Тімченко

Про це в інтерв’ю виданню Forbes заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

«Ми говоримо про необхідність розподіленої генерації з перших місяців війни. Наша стратегія передбачає інвестиції в таку генерацію. Наприклад, ми плануємо добудувати другу чергу Тилігульської вітрової електростанції потужністю 385 МВт. Це інвестпроєкт на €450 млн. Тобто ми зараз — найбільший інвестор в розподілену генерацію. Це дійсно зробить українську енергосистему більш стійкою до атак. Три ракети можуть знищити теплову електростанцію, а у вітрової пошкодять один-два вітряки», - зазначив він.

У травні ДТЕК буде технічно готовий почати будувати другу чергу Тилігульської ВЕС, також компанія буде готова до будівництва проєкту Полтавської ВЕС на 650 МВт.

«Ще один проєкт на 500 МВт в Одеській області буде готовий до будівництва в другому кварталі 2025-го. Відповідно, 1500 МВт ми можемо додати в енергосистему за три роки», - сказав Тімченко.

За його словами, щоб будувати нові потужності – потрібне боргове фінансування. Комерційні банки не кредитують українські компанії без гарантій експортно кредитних агенств, які мають отримати ліміти від своїх урядів. Україна зараз знаходиться в червоній зоні ризиків. Зараз ДТЕК обговорює таке страхування з одним з європейських фондів, щоб розблокувати фінансування другої черги Тилігульської ВЕС.

Нагадаємо, наприкінці березня було здійснено наймасштабнішу за останній час атаку на енергетичні обʼєкти. Найбільше постраждали Харків, Одеса, Дніпропетровщина. Під удар потрапила Дніпровська ГЕС та ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова. Компанія повідомила про втрату 80% генеруючих потужностей. Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко зазначив, що під час війни пріоритетом компанії є відновлення зруйнованих станцій, мереж і підстанції, стабільний видобуток газу та вугілля для підтримки енергосистеми. Відповідно всі інвестиції компанії йдуть на відновлення після обстрілів.