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ТСН у соціальних мережах

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За три місяці машинобудівники ДТЕК виготовили 3 комбайни для стабільного вуглевидобутку - ДТЕК

За три місяці 2025 року машинобудівники компанії ДТЕК виготовили три нових прохідницьких комбайни для забезпечення роботи вугільних шахт та стабільного вуглевидобутку.

За три місяці машинобудівники ДТЕК виготовили 3 комбайни для стабільного вуглевидобутку - ДТЕК

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«У січні–березні цього року машинобудівники виготовили та відремонтували майже 806 одиниць гірничо-шахтного устаткування, серед яких — три нові прохідницькі комбайни для проведення гірничих виробок», - йдеться в ньому.

Крім того, підприємства забезпечили шахти понад 527 тисячами запчастин та комплектуючих, необхідних для ефективної та безперервної роботи видобувного обладнання.

«Пройшли цей опалювальний сезон і вже зараз готуємо надійнішу опору для проходження наступної зими. Для цього енергетики продовжують відновлення в режимі 24/7, шахтарі забезпечують теплову генерацію паливом, а машинобудівники підтримують їх усім необхідним обладнанням. Бо головне, щоб українці і далі були зі світлом», - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК Ріната Ахметова інвестував майже 28 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій після обстрілів та забезпечення роботи вугільних шахт.

Дата публікації
Кількість переглядів
18
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