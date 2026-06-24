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ТСН у соціальних мережах

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За ці 5 копійок можуть заплатити до 10 тисяч гривень: як розпізнати рідкісну монету

Деякі українські 5 копійок можуть коштувати в сотні разів дорожче за номінал. Колекціонери полюють на рідкісний різновид монети 1992 року, за який готові платити до 10 тисяч гривень.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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5 копійок

5 копійок / © УНІАН

За рідкісні 5 копійок можуть заплатити до 10 тисяч гривень. Йдеться про монету 1992 року випуску особливого різновиду, яку високо цінують нумізмати через виробничу помилку.

Про це повідомив ресурс «Монети-ягідки».

Йдеться про 5 копійок 1992 року різновиду 1.1ААк. За даними нумізматів, залежно від ступеня збереження така монета може коштувати від 4 до 10 тисяч гривень.

Розпізнати цінний екземпляр можна за кількома ознаками. Серед них — потовщення у верхній частині середнього зуба тризуба, цифра «1» у даті з характерним хвостиком, а також друге гроно у формі прямокутного трикутника.

Найважливіша відмінність монети — великий насічений гурт. За інформацією фахівців, через виробничу помилку частина монет отримала крупну насічку, що й зробило їх рідкісними серед колекціонерів.

Один із таких екземплярів нещодавно продали на аукціоні Violity за 10 тисяч гривень. Натомість монети з дрібною насічкою на гурті належать до поширеного різновиду 1.1ААм, який трапляється часто і не становить особливої цінності для колекціонерів.

5 копійок 1992 року різновиду 1.1ААк. Фото: «Монети-ягідки»

5 копійок 1992 року різновиду 1.1ААк. Фото: «Монети-ягідки»

Нагадаємо, житель Чернігівської області Олександр Пономаренко створив унікальну кольчугу, використавши понад 4500 українських монет. Майстер планує виготовити ще й штани до обладунку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
249
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