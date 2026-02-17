За ці 50 копійок нумізмати дають великі гроші: як розпізнати скарб

Монети

Українці можуть суттєво поповнити свій бюджет, просто перевіривши вміст старих скарбничок або гаманців. Деякі монети номіналом 50 копійок, які на перший погляд здаються звичайними, насправді коштують великих грошей серед колекціонерів.

Про це розповіли фахівці ресурсу «Монети-ягідки».

Як розпізнати коштовні 50 копійок 1992 року

Найдорожчим є різновид, який нумізмати класифікують як 3ВАг. Головною особливістю цієї монети є гладкий гурт (ребро монети без насічок). Проте це не єдина ознака. Щоб переконатися, що у вас у руках саме цінний екземпляр, варто звернути увагу на такі деталі:

Середній зуб тризуба: він має бути потовщеним зліва.

Розмір малюнка: діаметр зображення складає 17,7 мм.

Особливості грона №1: воно має лише 4 ягоди, водночас п’ята ягода зливається з вінком.

Гурт: абсолютно гладкий.

Унікальна монета / © Фото з відкритих джерел

Саме сукупність цих ознак робить монету унікальною та бажаною для колекціонерів.

Рідкісні 50 копійок 2001 року

Цінність становлять не лише монети початку незалежності. За 50 копійок, викарбуваних 2001 року, можна отримати близько 1 500 гривень.

Унікальна монета / © Фото з відкритих джерел

Висока ціна обумовлена обмеженим накладом — того року було випущено лише 5 000 одиниць таких монет. Фахівці зазначають, що вірогідність знайти таку монету в обігу вкрай низька, але такі випадки траплялися.

«На аукціонах все ж таки були поодинокі випадки, коли продавали 50 копійок 2001 року, знайдені в обігу», — зазначають експерти.

Тож перед тим, як розраховуватися дріб’язком у магазині, варто уважно роздивитися монети — можливо, ви тримаєте в руках справжній скарб.

Нагадаємо, Національний банк України раніше презентував пам’ятну монету номіналом 5 гривень, присвячену опішнянській кераміці — самобутньому гончарному мистецтву, що сформувалося в селищі Опішня на Полтавщині.

Монету виготовили з нейзильберу (сплав міді, нікелю та цинку). Її тираж становив 50 тисяч штук, а ціна в сувенірному пакуванні — 195 гривень. Від 3 лютого вона стала доступною в офіційному онлайн-магазині НБУ та в банках-дистриб’юторах.

У регуляторі наголошували, що опішнянська кераміка є важливим елементом української культурної ідентичності та 2012 року була внесена до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.

На аверсі монети зображено зооморфну скульптуру «Лев» роботи опішнянського гончаря Василя Омеляненка, а також малий Державний Герб України, напис «УКРАЇНА», номінал, рік карбування — 2025 і логотип Банкнотно-монетного двору. Реверс прикрашає стилізована композиція з елементів традиційного орнаменту з написом «ОПІШНЯНСЬКА КЕРАМІКА».