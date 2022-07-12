За виїзд з Херсона до Криму перевізники беруть 17 тисяч грн – радник голови ОВА

Наразі з тимчасово окупованого Херсона є два шляхи для виїзду: через Василівку до Запоріжжя, а також до Криму.

Про це 12 липня розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі телеканалу "FreeДом".

Так, за його словами, за останньою інформацією люди могли виїхати з Херсона за два-три дні, хоча раніше іноді стояли тижнями. Через Василівку за одну особу перевізник бере 5 тисяч гривень, через Крим це коштує вже 17 тисяч гривень.

"Справді, є виїзд через Василівку на Запоріжжя, є виїзд через Крим, там загроза фільтраційних таборів і це дорожче коштує. Якщо через Василівку за одну особу перевізник бере 5 тисяч гривень, то через Крим це коштує 17 тисяч гривень. Це вартість виключно поїздки. Але ризики перебувати в окупованих містах та селах теж є. І той, хто не може виїхати з різних причин, я особисто раджу, щоб людина розуміла, де поруч знаходиться бомбосховище, мати запас води та їжі. Потрібно зважити всі за і проти, але у будь-якому разі подумати про безпеку", - зазначив він.

Однак Хлань закликав місцевих при можливості виїжджати, адже коли окупанти почнуть відступати з міста, вони не жалітумуть нікого, і може повторитися історія з Бучі та Гостомеля.

"Хоча ми бачимо, що наші Збройні сили працюють абсолютно точно, проте ми знаємо, як окупанти можуть поводитися. Ми бачили Бучу і Гостомель, ми бачили, на що вони можуть піти. Тому я закликаю берегти себе, виважено до цього підійти, і, якщо є можливість, бажано виїхати.Вони будуть вимушено відходити, і ми вже бачили, на які звірства вони здатні у своїй агонії", - підкреслив він.

Нагадаємо, ЗСУ знищують окупантів по лінії фронту та зсередини Херсонщини.

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