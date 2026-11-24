Монети / © Національний банк України

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Деякі українські монети номіналом 25 копійок можуть коштувати в тисячі разів більше за свій номінал. Особливо цінними для колекціонерів є рідкісні екземпляри 1992 року, за які готові платити понад 20 тисяч гривень. Однак таку вартість мають далеко не всі монети цього року.

Про це розповіли фахівці спеціалізованого ресурсу «Монети-ягідки».

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25 копійок. Фото: Монети-ягодки.

За словами нумізматів, особливу цінність становлять 25 копійок 1992 року різновиду 3ГАм. Ця монета надзвичайно рідкісна, тому її вартість може перевищувати 20 тисяч гривень.

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Розпізнати цінний екземпляр можна за двома характерними ознаками:

Товстий середній зуб тризуба на гербі України.

Відсутність черешків у гронах №4 та №8 на зворотному боці монети.

«Такі 25 копійок 1992 року знаходили лише чотири рази, і коштують вони понад 20 000 грн», — зазначають фахівці.

Водночас нумізмати попереджають, що існує дуже схожий різновид монети — 2ГАм. Він трапляється значно частіше, тому його колекційна вартість нижча.

Отже, сам по собі 1992 рік випуску ще не робить монету дорогою. Вирішальне значення мають особливості карбування, які дозволяють відрізнити рідкісний різновид від звичайного.

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Які ще українські монети можуть коштувати тисячі гривень

Нагадаємо, колекціонери готові платити чималі гроші й за інші рідкісні українські копійки. За даними порталу «Монети-ягідки», особливо цінуються окремі різновиди монет 1992 та 1994 років.

Зокрема, 5 копійок 1992 року різновиду 1.1ААк можуть коштувати від 4 до 10 тисяч гривень. Їхня особливість — рідкісна крупна насічка на ребрі монети, що виникла через помилку карбування.

Ще одна цінна монета — 50 копійок 1994 року різновиду 1.1АГм, за яку колекціонери можуть заплатити від 2 до 4 тисяч гривень. Утім, її легко сплутати зі схожим, але значно поширенішим різновидом 2АГм, вартість якого не перевищує 30 гривень.

Нумізмати наголошують, що вартість визначає не лише рік випуску, а й конкретні особливості карбування монети.

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