Забезпечення фінансової підтримки та тиск з боку Порошенка — про що голова НБУ говорив з послами G7 та ЄС

Андрій Пишний.

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Ситуація навколо Міжнародного інвестиційного банку, чиїм власником є народний депутат Петро Порошенко, стала одним з предметів обговорення між керівництвом Національного банку України та послами G7 та Європейського Союзу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Нацбанку Андрій Пишний.

Представники країн-партнерів були проінформовані про тиск, який чиниться на НБУ після того, як репутація Порошенка була визнана небездоганною — внаслідок запровадження щодо нього санкцій РНБО.

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"Вдячний за високу оцінку нашої роботи — для команди це важливо, особливо з огляду на кампанію тиску на НБУ та його працівників через останні рішення щодо Міжнародного інвестиційного банку та його власника Петра Порошенка, ухвалені в межах пруденційного мандата. Це питання також було предметно висвітлено. Вдячний, що у складні часи Україна та НБУ мають надійних партнерів і потужну підтримку", — зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний.

За його словами, він був приємно вражений залученістю та поінформованістю партнерів, їхньою готовністю до відкритого та експертного обговорення всіх питань.

Голова Нацбанку зазначив, що цьогоріч фінансова підтримка України з боку міжнародних партнерів буде достатньою — очікується надходження щонайменше 55 млрд доларів.