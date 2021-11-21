Заблоковане Росією вугілля з Казахстану відправлять до України морем - Шмигаль

Заблоковане Росією вугілля з Казахстану відправлять до України морем - Шмигаль

Паливо спочатку планували доставити залізницею.

Із Казахстану до України морським транспортом відправляють вугілля, транзит якого раніше заблокувала своєю територією Росія.

Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Сьогодні є інформація про те, що вугілля з Казахстану через Тамань, через порт виходить і буде спрямовуватися до України. Залізничне сполучення дійсно заблоковане, неможливо везти. Але морським транспортом, є інформація, перший корабель будуть відправляти буквально в найближчі дні", – зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо, 16 листопада українське акціонерне товариство "Центренерго" анонсувало, що буде доставлено 663 тисячі тонн вугілля. Проте Росія заблокувала його транзит своєю територією.

Україна також закуповує вугілля у США та Колумбії.

Раніше Денис Шмигаль заявив, що уряд очікує сім кораблів з вугіллям, які мають прибути до України вже наприкінці листопада або на початку грудня.

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