Заблоковане Росією вугілля з Казахстану відправлять до України морем - Шмигаль

Паливо спочатку планували доставити залізницею.
Із Казахстану до України морським транспортом відправляють вугілля, транзит якого раніше заблокувала своєю територією Росія.
Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, в інтерв’ю "Радіо Свобода".
"Сьогодні є інформація про те, що вугілля з Казахстану через Тамань, через порт виходить і буде спрямовуватися до України. Залізничне сполучення дійсно заблоковане, неможливо везти. Але морським транспортом, є інформація, перший корабель будуть відправляти буквально в найближчі дні", – зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, 16 листопада українське акціонерне товариство "Центренерго" анонсувало, що буде доставлено 663 тисячі тонн вугілля. Проте Росія заблокувала його транзит своєю територією.
Україна також закуповує вугілля у США та Колумбії.
Раніше Денис Шмигаль заявив, що уряд очікує сім кораблів з вугіллям, які мають прибути до України вже наприкінці листопада або на початку грудня.
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