Заборгованість за комуналку перевищила 700 тисяч грн: за що українці платять найгірше

Українці накопичили рекордні борги за комунальні послуги / © ТСН.ua

Реклама

Рекордні 788 тисяч боргів за комуналку налічуються в Україні станом на середину вересня 2025 року за даними Єдиного реєстру боржників. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року.

Про це йдеться у звіті Опендатамедіа.

Загалом боргів побільшало у 1,5 раза від початку повномасштабного вторгнення. Найбільше боржників у прифронтових регіонах: Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині. Найчастіше українці боргують за тепло та воду.

Реклама

Левова частка заборгованостей стосується теплопостачання — 330 236 випадків (42%). Наслідують борги за воду — 162 455 (21%) та житлове обслуговування — 96 265 (12%). Також значні борги є за енергопостачання (87 708) та газ (75 522).

Нагадаємо, Державна служба статистики України вперше від початку війни оприлюднила дані по заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг. Заборгованість за постачання та розподіл електроенергії сягнула 17,07 млрд грн.

У квітні-червні українці найбільше заборгували за постачання теплової енергії та гарячої води — 35,15 млрд грн, а також за постачання та розподіл природного газу — 32,32 млрд грн.

Заборгованість за постачання та розподіл електроенергії сягнула 17,07 млрд грн, централізоване водопостачання та водовідведення — 10,16 млрд грн, управління багатоквартирними будинками — 8,84 млрд грн, управління побутовими відходами — 3,1 млрд грн.