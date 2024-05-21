Заборона бронювання ліків онлайн: що вирішив Кабмін

Уряд поки не відмовився від постанови, яка заборонить можливість для українців бронювати ліки онлайн.

Однак вирішили продовжити обговорення документу разом з Держлікслужбою та за участі представників провідних прайс-агрегаторів. Про це повідомляє РБК Україна.

На нараді з першим заступником міністра Сергієм Дубровим не дійшли згоди стосовно скасування норми, яка фактично дозволяла проводити онлайн-бронювання тільки на сайтах-ліцензіатах, тобто — аптеках. Втім домовилися, що проєкт відкладуть до внесення змін, напрацьованих Держлікслужбою спільно з представниками прайс-агрегаторів.

Про це за підсумками наради повідомив співзасновник сервісу tabletki.ua Олександр Муравщик.

«Нас запросили на обговорення проєкту постанови, однак повністю відмовитися від документа, на жаль, не погодилися. Натомість запропонували надати свої пропозиції, які дозволять уникнути заборони на діяльність прайс-агрегаторів. Що ж, ми на початку обговорення поліпшень з представниками Держлікслужби. Щиро сподіваємося, що нам вдасться вийти на задовільний фінальний результат. Для нас пріоритет - це споживач. Ми вважаємо неприпустимими будь-які ризики позбавлення споживача інформації та вибору. Саме це ми сьогодні донесли до відома чиновників. Час покаже, чи нас почули. Ми продовжуватимемо повідомляти нашим клієнтам про перебіг подій на сайті tabletki.ua”

Нагадаємо, що інформація про можливість блокування в Україні роботи сервісів з бронювання ліків зʼявиласяь минулого тижня і збурила українців.

Днями на сайті найбільшого в Україні аптечного маркетплейсу Tabletki.ua зʼявилось повідомлення про те, що чиновники їх закривають, тож просять небайдужих підписати відповідну петицію. Менш ніж за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів і досі це звернення активно підтримують.

Послугам аптечних маркетплейсів користується 30% українців, при цьому знижки на ліки на таких майданчиках сягають до 15%.