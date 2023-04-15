Заборона на ввезення зерна з України: міністр агрополітики у понеділок зустрінеться з польским колегою

Голова Міністерства аграрної політики та продовольства Микола Сольський у понеділок, 17 квітня, проведе зустріч з польским колегою Робертом Телусом.

Про це він заявив під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

Він прокоментував заяву міністра сільського господарства і розвитку села Польщі Роберта Телуса про плани України і Польщі підписати угоду про транзит українського зерна до третіх країн.

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"Ми підтверджуємо це. І ми надіємося на це. І надіємося, що буде конструктивно. І надіємося, що ця угода буде підписана. І саме про це ми домовлялися. Текст цієї угоди ми цього тижня і погоджували. І з нашої, і з їхньої сторони. Цим займалося декілька відомств", - сказав Сольський.

Крім того, міністр висловив сподівання, шо "новини сьогоднішні, пов’язані з рішенням польської сторони, які прийняті ними зранку, не вплинуть на те, що в понеділок ми по цьому питанню, а саме — в першу чергу по транзиту, домовимося".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща заборонила ввозити з України зерно та інші продукти харчування. Про постанову, ухвалену урядом, заявив голова консервативної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський

Крім того, ми раніше інформували, що через протести у Польщі Україна призупинила експорт зерна без припинення транзиту. Експорт українського зерна до Польщі зупинили щонайменше до липня, проте 14 квітня його заборонили.

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