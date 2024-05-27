Заборона онлайн-бронювання ліків: з урядової постанови можуть прибрати скандальну норму

У фінальній постанові, яку винесуть на затвердження уряду, найімовірніше не буде заборони для роботи аптечних маркетплейсів в Україні.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, пише видання Telegraf. Більше того, сам Радуцький виступає категорично проти такої ініціативи Кабміну.

“Як голова Комітету з питань здоров’я нації виступаю проти такого пункту постанови (про заборону роботи маркетпрайсерів) Уряду. Вона обмежує конкуренцію на ринку та може призвести до того, що українці будуть купувати дорожчі медичні препарати. На мою думку, такий пункт в постанові це, скоріш за все, технічне недопрацювання. Впевнений, що на засідання Уряду винесуть постанову без заборони роботи маркетпрайсерів”, – підкреслив народний депутат.

Йдеться про проєкт постанови «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)». Цей документ ініціювала

Держлікслужба після того, як звернулися певні аптечні мереж. За словами Михайла Радуцького, міністр охорони здоровʼя запевнив його, що норми в постанові не буде.

“Наголошую на тому, що це лише проєкт постанови. Як народний депутат не можу безпосередньо впливати на виконавчу владу. Але можу здійснювати депутатський контроль, писати депутатські звернення, звертатися до профільного міністра. Міністр Віктор Ляшко запевнив мене, що у постанові, яку винесуть на розгляд Уряду, цього пункту (про заборону роботи маркетпрайсерів) не буде”, — зазначив голова комітету з питань здоровʼя нації.

Нагадаємо, що найбільший в Україні аптечний маркетплейс Tabletki.ua ініціював петицію про недопущення заборони онлай-бронювання ліків. Менш ніж за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. Згодом Міністерство охорони здоровʼя і Держлікслужба провели нараду з цього питання за участі представників провідних прайс-агрегаторів. Однак поки чиновники відмовляють прибрати скандальні пункти з проєкту і наголошують на продовженні обговорення.