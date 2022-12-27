Забудовник «Інтергал-Буд» отримав акредитацію у програмі «єОселя» на об'єкти незавершеного будівництва

Компанія «Інтергал-Буд» однією з перших в країні отримала акредитацію від «Укрфінжитло» на участь в програмі «єОселя» обʼєктів первинного ринку нерухомості. Ними стали два будинки житлового комплексу «Нивки-Парк» у Києві, будівництво яких ще триває.

Як зазначають в «Інтергал-Буд», в програмі зазвичай беруть участь об'єкти, що вже мають сертифікат готовності, тому таке рішення свідчить про високу довіру до проєкту та до забудовника. «Це чи не вперше, коли до участі допущені ще не завершені об'єкти. Дана акредитація стала можливою лише після тривалої перевірки надійності забудовника та його спроможності закінчити будівельні роботи», — повідомила Анна Лаєвська, комерційна директорка компанії.

Забудовник долучився до програми пільгової іпотеки ще у жовтні. Окрім комплексу «Нивки-Парк» в столичному регіоні учасники програми можуть обрати собі житло з-поміж пропозицій в ЖК «Причал 8», «Сирецькі сади», «Академ Квартал», «Озерний гай Гатне» та «Теремки».

Нещодавно в компанії також повідомляли, що державний Ощадбанк видав перші два кредити на купівлю квартир від «Інтергал-Буд» в рамках «єОселя».