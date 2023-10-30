Загальний внесок на розмінування країни від Київстар сягає понад 50 млн грн

У межах проєкту «Нам тут жити» від Київстар та фонду «Повернись живим» триває збір 175 млн грн для забезпечення транспортом та обладнанням 146 інженерно-саперних груп Сил підтримки ЗСУ. Мобільний оператор вдруге підтримує ініціативу благодійним внеском у 10 мільйонів грн. Наразі загальна сума допомоги від мобільного оператора на проєкт «Нам тут жити» складає вже понад 50 мільйон грн.*

Про надання додаткових інвестицій на закупівлю необхідного саперного спорядження оголосили під час візиту до БФ «Повернись живим» Каан Терзіоглу, головний виконавчий директор групи VEON, Огі Фабела, співзасновник і Почесний Голова Ради Директорів VEON та Олександр Комаров, президент компанії Київстар.

«Для VEON і Kyivstar відновлення та реконструкція України розпочалися вже з першого дня війни. Ми пишаємося тим, що підтримуємо кампанію з розмінювання території, яка є дуже важливою гуманітарною ініціативою для того, щоб знову зробити Україну придатною для проживання мільйонів людей, які повертаються додому. Маю за честь повідомити про черговий благодійний внесок у розмірі 10 мільйонів гривень, для забезпечення команд саперів засобами для розмінювання», — прокоментував Каан Терзіоглу, головний виконавчий директор групи VEON.

«Нам тут жити» — спільна ініціатива мобільного оператора та фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» за партнерської підтримки групи 1+1 media. 100% зібраних коштів будуть спрямованні на закупівлю екіпірування, обладнання та транспорту для 146 інженерно-саперних груп ЗСУ. Сучасне спорядження має убезпечити життя захисників, які займаються розмінуванням і прискорити звільнення території України та її акваторій від небезпечного для людей спадку війни та окупації.

«Ми вдячні фонду «Повернись живим», який є давнім і надійним партнером Київстар, за допомогу в реалізації такої важливої для країни ініціативи. Наразі на проєкт зібрано майже 122 млн грн. Ми закликаємо українців та бізнес долучатись, адже нам тут жити», — зазначив Олександр Комаров, президент компанії Київстар.

Завдяки зібраним коштам вже 51 інженерно-саперна група сил підтримки ЗСУ отримала пікапи, комплекти саперного спорядження та вибухозахисні костюми «Яровит».

«Сапери Сил підтримки — ті, хто працюють, зокрема, на лінії фронту або неподалік від неї. Вони першими розміновують звільнені українські території і дуже часто — з ризиком потрапити під ворожий обстріл. Надійний прохідний транспорт буквально стає запорукою їхнього порятунку в таких обставинах. Так само робить безпечнішою щоденну роботу саперів і спорядження, яким ми допомагаємо за проєктом «Нам тут жити». Дякуємо компанії «Київстар», усім відповідальним бізнесам і громадянам, які долучаються до допомоги», — коментує директор Фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

Спільний проєкт стартував у травні 2023 року і триватиме до досягнення цільової суми збору у розмірі 175 мільйонів гривень. Кожен небайдужий може зробити свій внесок та відправити донат на сайті проєкту.

*З яких прямий благодійний внесок Київстар грн - 31,5 мільйона грн та 19 мільйонів грн перераховано завдяки підключенням Суперсили Допомога ЗСУ.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2023 року обслуговував 24,1 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар допомагає абонентам, суспільству і країні долати складнощі військового часу. Від початку повномасштабної війни компанія виділила понад 1,4 млрд грн допомоги державі, військовим, суспільству, абонентам. Єдиний акціонер Київстару – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться у вільному обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар більше 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.