Загалом - $62 млрд: Зеленський озвучив МВФ і Світовому банку потреби України на 2023 рік

Крім того, президент сподівається на нову програму співпраці з МВФ обсягом до 20 мільярдів доларів.

Президент Володимир Зеленський узяв участь у роботі другої міністерської зустрічі країн-донорів, МВФ і Світового банку, які допомагають Україні зберігати фінансову стабільність.

Про це інформує Офіс президента.

За словами глави держави, російський терор призвів до падіння української економіки більш ніж на третину. Так само на третину скоротилися й реальні доходи українців. Тисячі підприємств та об’єктів інфраструктури зруйновані, а мільйони людей стали внутрішніми переселенцями.

Зеленський назвав дві ключові державні фінансові потреби:

38 мільярдів доларів для покриття дефіциту державного бюджету наступного року. Це зарплати вчителів, лікарів, соціальні виплати, пенсії .

для покриття дефіциту державного бюджету наступного року. Це . 17 мільярдів доларів, які верифіковані Світовим банком, потрібні для відбудови критичної інфраструктури в межах RDNA. Йдеться про школи, лікарні, критичну транспортну й енергетичну інфраструктуру, пошкоджене житло.

Також він попросив цільові кредити обсягом 2 мільярди доларів на відбудову електроенергетичної інфраструктури після руйнувань і для розширення експорту у Європу.

"З урахуванням створеної Росією кризової ситуації на всьому континенті, ми потребуємо кредитних лімітів для закупівель газу, вугілля до наступного опалювального сезону. Обсяг цього рівня підтримки – не менш як 5 мільярдів доларів. Можливо, не доведеться використовувати ці ліміти, але вони мають бути, щоб гарантувати стабільність", — додав президент.

Зеленський наголосив на важливості нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Реалістичний обсяг — до 20 мільярдів доларів. Маємо нарешті затвердити таку програму як основне джерело покриття дефіциту", — закликав глава держави.

Дефіцит бюджету України: що відомо

У вересні дефіцит бюджету України становив 75 млрд грн. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що дефіцит держбюджету у 2023 році становитиме приблизно $38 млрд.

Від лютого Україна отримала близько 19,4 млрд доларів фінансової допомоги від іноземних партнерів, сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Наразі Київ веде перемовини з ЄС, США і МВФ про потреби у фінансуванні дефіциту бюджету на наступний рік.

В Європейській комісії працюють над тим, щоб надавати Україні щомісяця близько 1,5 млрд євро бюджетної підтримки у 2023 році.