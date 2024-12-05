Загроза дефіциту ліків: у Раді планують жорстке регулювання фармринку

На Аптечному саміті, що 3 грудня зібрав ключових гравців ринку та представників держави, обговорили ризики від можливих законодавчих ініціатив.

Фармацевтична галузь України опинилася під загрозою безпрецедентних змін. В той час як професійна спільнота готова до конструктивного діалогу з державою та працює над вдосконаленням урядової постанови №955, у Верховній Раді без публічного обговорення готуються значно радикальніші зміни, що можуть зруйнувати налагоджену систему постачання медикаментів.

14-ий Аптечний саміт України, на якому були присутні всі ключові гравці ринку, продемонстрував готовність галузі до конструктивної співпраці. Експертна дискусія щодо розвитку галузі показала, що керівництво Міністерства охорони здоров’я демонструє підхід, орієнтований на пошук рішень. Проте для ефективного діалогу необхідна прозорість виробників щодо структури ціноутворення та собівартості.

Зокрема, на заході було розкрито структуру формування ціни на ліки: найбільша частка належить саме виробнику – 74%, тоді як дистриб'ютори отримують 10%, а аптеки – 16%.

На Аптечному саміті представники галузі заявили про готовність до відкритого діалогу з державою та всіма учасниками ринку для пошуку рішень щодо підвищення доступності ліків. Професійні об’єднання наголосили, що зниження цін не може відбуватися лише за рахунок аптек. Для реального здешевлення ліків держава має в першу чергу обговорювати питання з виробниками.

Загрози законодавчих змін

У той же час, наприкінці листопада Рада ухвалила за основу законопроєкт №11493, який мав спростити реєстрацію ліків для централізованих закупівель. Проте одразу після голосування депутатка Юлія Тимошенко публічно заявила, що цей законопроєкт стане базою для глобального “переформатування” всього фармацевтичного ринку. Зараз виглядає так, що документ планують перетворити на інструмент для впровадження обмежень, що вплине, насамперед, на споживача.

Запропоновані зміни до законодавства несуть критичні ризики для галузі:

•⁠ ⁠Квотування поставок ліків (максимум 15% для одного покупця) загрожує штучним дефіцитом

•⁠ ⁠Обов'язковий єдиний електронний каталог може стати бюрократичною і технічною пасткою через тотальне управління націнками

•⁠ ⁠Квотування поставок ліків з особливими умовами обігу (вакцини, антибіотики останньої надії), що становить особливу загрозу.

Галузеві експерти попереджають: впровадження квот на поставки лікарських засобів може повністю зруйнувати поточну систему дистрибуції, унеможлививши купівлю ліків у віддалених містечках. На сьогодні усього два великі дистриб’ютори забезпечують безперебійну логістику лікарських засобів в Україні. Примусове обмеження їхніх можливостей загрожує скороченням персоналу, закриттям складів і збоєм постачання ліків у віддалені регіони, зокрема на прифронтових територіях.

Це створить умови, за яких невеликі аптеки не зможуть функціонувати, що особливо негативно позначиться на мешканцях цих територій, маломобільних групах населення. Відсутність доступу до ліків у зручних і безпечних місцях поблизу домівок чи укриттів значно ускладнить отримання необхідних медикаментів, особливо в умовах екстрених потреб.

У той же час, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на 14-му Аптечному саміті підкреслив необхідність діалогу між державою та бізнесом для пошуку спільного рішення щодо зниження цін на ліки.

Представники фармацевтичної галузі також закликають парламент утриматися від поспішного впровадження ризикованих змін. Сектор, від якого залежить здоров'я та життя мільйонів українців, потребує виваженого підходу, особливо в умовах воєнного стану. Саме тому будь-які реформи мають розроблятися у тісній співпраці з професійною спільнотою, експертами та бізнесом, забезпечуючи прозорість процесу.