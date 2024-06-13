Загроза РФ у Сумській області: Буданов повідомив про ситуацію в регіоні

Очільник розвідки каже, що наразі "важкий період".

У Сумській області тривають прикордонні бої. Є вилазки ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Втім, Україна вже вжила всіх необхідних заходів.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

"Але, слава богу, всі необхідні заходи вже вжиті, і такого масштабу, як відбулося (На Харківщині - Ред.), вже немає", - наголосив головний військовий розвідник.

За його словами, наразі - важкий період. Втім, "армагедону жодного не буде", зауважив Буданов.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни, оцінили ситуацію після обмеженого вторгнення РФ на Сумщину. За їхніми даними, немає візуальних доказів, які б підтверджували російську діяльність або завойовує Рижівку від 10 червня.

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