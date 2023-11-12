Загроза шатдауну: у Конгресі США представили проєкт без допомоги Україні та Ізраїлю

Спікер палати представників Майк Джонсон запропонував план бюджету США без допомоги Україні. Крім того, він виключає кошти для Ізраїлю та Тайваню. Така позиція обумовлена тим, що у Штатах остерігаються можливого шатдауну.

Про це пише Reuters.

Зокрема, якщо закон про бюджет не ухвалять до 17 листопада, то робота федерального уряду в США буде припинена. Спікер аргументує, що питання щодо виділення грошей Ізраїлю та Україні мають розглядатися окремо.

У Білому домі традиційно розкритикували ініціативу Джонсона. За словами прессекретарки президента США Карін-Жан П'єр заявила, таке рішення призведе до хаосу і " і повної зупинки" роботи уряду. Вона каже, що республіканці "втрачають дорогоцінний час на несерйозну пропозицію, піддану критиці представниками обох партій".

Військова підтримка України під загрозою

Напередодні Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що США, ймовірно, скоротять обсяги військової підтримки України.

Європейський союз може не затвердити 20 мільярдів євро на військову допомогу Україні, оскільки цей план зустрів опір з боку деяких країн ЄС і може не бути реалізованим у нинішньому вигляді.

Попри це, 2024 року Німеччина подвоїть військову допомогу Україні. Замість чотирьох мільярдів євро тепер обіцяють вісім.

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