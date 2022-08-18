Захід закликають запровадити повне енергетичне ембарго проти РФ

Вкрай важливо не дати РФ можливості обходити санкції за допомогою інших країн, зазначає український бізнесмен.

Заходу заявляють про необхідність посилення санкційного тиску на РФ та запровадження повного енергетичного ембарго проти країни-агресора.

На цьому наполягає український бізнесмен Рінат Ахметов, повідомляє польське видання " Wiadomości ".

Він зазначив, що РФ не очікувала на таку рішучість Заходу щодо введення санкцій, тому санкційний тиск необхідно постійно збільшувати.

"Ключове — повне енергетичне ембарго проти Росії, що зробить Захід сильнішим і позбавить РФ можливості використовувати західні гроші для фінансування своєї військової машини", — сказав бізнесмен.

За його словами, також дуже важливо не дати РФ можливості обходити санкції за допомогою інших країн. Також він наголосив, що ефект від санкцій вже є. А в довгостроковій перспективі економіка Росії зазнає величезних втрат, але лише за умови посилення санкційного тиску.

Нагадаємо, у березні 2022 року українські компанії ДТЕК, "Нафтогаз" та "Укренерго" ініціювали проект #StopBloodyEnergy з метою переконати західні корпорації припинити співпрацю з РФ в енергетичній сфері.